بوسي تطرح أحدث أغانيها "زيه تاني"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت المطربة بوسي، منذ قليل، أغنيتها الجديدة والتي تحمل إسم "زيه تاني"، كلمات حسام حسني وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

وتعد الأغنية تغيير في جلد المطربة بوسي، حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.

آخر أعمال بوسي

وطرحت المطربة بوسي، مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "مسولي وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي.

والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسي، منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".