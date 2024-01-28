شاهد إشادة واسعة بموقف قعيد المجد مع شاب من ذوي الهمم

حظى موقف مشهور تيك توك قعيد المجد مع شاب من ذوي الهمم بإشادة واسعة على المنصات الإجتماعية. وقام السنابي قعيد المجد بإهداء شاب من ذوي الهمم فود ترك ليتخذها مصدر رزق وذلك في لفتة إنسانية جميلة.

ووثق مقطع فيديو لقاء قعيد المجد بالشاب الذي بدا متأثرا بالمفاجأة، حيث أعرب الشاب عن سعادته بهذه الهدية، وشكر قعيد المجد على هذا الموقف النبيل.