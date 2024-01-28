جوري بكر تنشر أول صورة لطفلها وتخفي ملامحه وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جوري بكر عن أول صورة لطفلها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وحرصت على إخفاء ملامحه.

وعلقت "جوري" على الصورة قائلة: "روحي، اللهم إنك اكرمتني أكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة، احفظه لي بعينك التي لا تنام، أول صورة لنا يا حبيبي".

وانهالت تعليقات التهنئة من قبل متابعيها وعلقوا قائلين: "الله يحفظه ويخليه، ربنا يبارك، ما شاء الله، يا عمري الله يحفظه، الله يحفظه لكم".

ولفتت "جوري" الأنظار لموهبتها ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم الفنان محمد رمضان وحقق لها مسلسل شهرة واسعة.

يذكر أن جوري تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش والمقرر عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.