آية سماحة: عرض مسلسل السرداب بعد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة آية سماحة عن موعد عرض مسلسلها "السرداب" والذي تشارك بطولته الفنان أحمد فهمي عبر الإجابة على أسئلة متابعيها التي نشرتها على استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

وتضمنت أسئلة متابعيها الاستفسار عن موعد عرض مسلسل "السرداب" وعلقت قائلة: "بعد رمضان".

كما كشفت عدد من الصور الخاصة بكواليس تصوير فيلمها الجديد "عالماشي" والذي تتعاون خلاله مع الفنان علي ربيع وعلقت "استنونا في فيلم عالماشي مع ألذ الناس فيلم العيد".

وكانت آخر مشاركات الفنانة آيه سماحة بمسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن آية سماحة تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو، إلى جانب مسلسل "باسورد" والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.