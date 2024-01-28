أسماء أبو اليزيد في رأس البر وغادة عبد الرازق تقبل إليسا .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة، داخل أحد المعابد الأثرية، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث ظهور لها، عبر "سنوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها أنيقة.

بسمة بوسيل

خطفت الفنانة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

نيكول سعفان

كشفت نيكول سعفان، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بصحبة إحدى صديقاتها، حيث ظهرت بفستان أنيق.

أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، وسط البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رأس البر".

غادة عبد الرازق

الفنانة غادة عبد الرازق، ظهرت وهي تقبل إليسا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي".

خالد النبوي

نشر خالد النبوي بوستر منفرد من فيلم "أهل الكهف" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لعرضه موسم الصيف.

آية سماحة

كشفت آية سماحة عن صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر بصحبتها الفنان علي ربيع من كواليس فيلم عالماشي فيلم العيد.

مروة الأزلي

نشرت الفنانة مروة الازلي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت وهي تستمتع بوقتها.ش