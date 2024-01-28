"خاي" إبنة جيجي حديد كبرت للغاية.. وصورها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد الجمهور مجموعة صور، تحت عنوان "صوراً أخذتها مؤخراً"، كشفت فيها جيجي عن التغير الكبير في شكل إبنتها من حبيبها السابق الفنان العالمي زين مالك، خاي، ظهرت فيها وقد كبرت وعلامات طول القوام واضحة عليها.



ويبدو أن فارق العمر الكبير بين الممثلين والفنانين اللذين يتواعدون أصبح أمراً عادياً هذه الفترة، فبعد تأكيد خبر إرتباط عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بالممثل والمخرج العالمي برادلي كوبر أثار التساؤلات حول فارق العمر بينهما، والذي يبدو أنه مرتفع للغاية.

فتبلغ جيجي حوال الـ 28 عاماً من عمرها، فهي مواليد 23 نيسان 1995، بينما يبلغ بردلي حوالي الـ 48 عاماً، فهو مواليد 5 كانون الثاني عام 1975.