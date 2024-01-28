بالفيديو والصور| دينا الوديدي تطلق كليب "بندهلك" من ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت الفنانة دينا الوديدي أحدث أعمالها الغنائية "بندهلك"، على طريقة الفيديو كليب بعد تصويره في بلجيكا.

وتمهد دينا عبر الأغنية لألبومها الجديد "بينا"، الذي تخوض خلاله تجربة "الميوزيك بروديوسر"، حيث تتولى مهمة تلحين وإنتاج جميع أغانيه بنفسها.

ويعد كليب "بندهلك" نتاج تعاون مصري بلجيكي، حيث تم تصويره بالكامل في بلجيكا مع المخرجة منة الديابي، وتتغنى خلاله دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية، وتحاكي الأغنية مشاعر الشوق والعطش للأمان وراحة البال وسط مرحلة حياتية صعبة وزحام من وجع الوحدة والانتظار.

واستغرقت تحضيرات كليب "بندهلك" قرابة ثلاثة أشهر، في حين تم تصويره خلال أسبوع متواصل في بلجيكا. بين عدة مدن بلجيكية منها بروج ودي هان ونيوبورت.

وتعد أغنية "بندهلك" أولى بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم في جعبته 7 أغاني من بينها "شتا" و"الأيام"، واستغرقت ثلاث سنوات في تحضيره، وتسعى لإطلاق أغانيه فرادى بواقع أغنية كل شهر.

ويأتي ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور أخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغاني، منها "وشوش الودع" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.