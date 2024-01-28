إطلالة شتوية بطابع فرنسي.. هيفا وهبي تتألق في شوارع باريس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بإطلالة جمعت الرقي والأناقة شتوية بإمتاز وبطابع فرنسي، وذلك خلال جولة لها في شوارع باريس.

وقد إرتدت هيفا تنورة باللون الرمادي بنمط المربعات من Chanel، وتوب باللون نفسه، ونسقت معه معطف قصير من الفرو باللون الاسود، وقفازين لليدين باللون الفوشيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء من الجلد باللون البنفسجي، وجوارب قصيرة باللون الأبيض، وحملت حقيبة كبيرة من الجلد الرمادي من العلامة نفسها.

وقد وصلت أغنية "وصلتلها" لـ هيفا وهبي، إلى 6 مليون و872 ألف مشاهدة، على قناتها الخاصة على يوتيوب، وذلك بعد أيام على طرحها.

"وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

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