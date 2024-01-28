أحلام توجه رسالة لـ أمل عرفة وتعطيها لقب جديد.. إليكم السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن إعجابها الكبير بالفنانة السورية أمل عرفة، وأدائها التمثيلي القوي.



وعلقت أحلام على منشور نشرته أمل عرفة عبر حسابها الرسمي، وكشفت فيه عن انتهاءها من تصوير دورها في بطولة مسلسل "أغمض عينيك تراني"، الذي ستخوض فيه السباق الرمضاني 2024، قائلة: "انتهت رحلة حياة اليوم في مسلسل أغمض عينيك تراني.. حياة اخدت شقفة من قلبي".

وقالت أحلام في تعليقها: "أنا اكيد معسكرة أمام التليفزيون أتابعك، الملكة بتقول انتهت، وحنا بننتظر فنانة عظيمة أمل عرفة وين تحطها جوووووكر".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وعلقوا عليه معبرين عن محبتهم الكبيرة لأمل وأحلام.

ومسلسل "أغمض عينيك تراني"، وهو مسلسل إجتماعي معاصر، من إخراج مؤمن الملا، وبطولة عدد كبير من الممثلين/ من بينهم: أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، ومنى واصف وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2024، حول قصة طفل يصارع مرضه، وما يترتب على ذلك من تبعات عائلية، ومنها محاولة والدته تأمين حياة طبيعية ومستقرة له، وغيرها من القصص والأحداث الاجتماعية المشوّقة، والتي تتقاطع مع حياة الأسرة في ظروف مختلفة.

