أيمن رضا يتعرض للسرقة.. ويعرض مكافأة على من يساعده

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثل السوري أيمن رضا للسرقة، وطلب من جمهوره المساعدة.

وأعلن أيمن رضا عن تعرض دراجته النارية الشهيرة، التي غالباً ما ينشر صور وهو يقودها في شوارع العاصمة السورية دمشق، للسرقة من مدخل البناء.

وشارك أيمن متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة من الصور لدراجته النارية المسروقة، وأرفقها بتعليق أكد من خلاله أنها سُرقت من مدخل البناء، وطلب من متابعيه مساعدته على إيجادها، كما عرض مكافأة لمن يجدها.

وكتب أيمن رضا في تعليقه: " اليوم تمت سرقة موتوري من العدوي من داخل البناية. أرجو مِن مَن يعرف شيئاً عنه إخباري وله مكافأة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وتمنوا لأيمن أن تعود له دراجته النارية، وأن يتم إلقاء القبض على السارق.



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