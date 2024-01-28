ميرنا وليد - بيروت - عادة ما تشارك الممثلة اللبنانية ومقدمة البرامج إيميه صياح الجمهور صورها ولحظات جميلة من حياتها.

ويتفاعل الجمهور بشكل دائم مع الرومانسية والحب المسيطران على صورها برفقة زوجها اللبناني فريد النجار.

وقدتزوجت إيميه صياح في الخامس من أيلول /سبتمبر عام 2014 من الشاب اللبناني فريد النجار، بعد مرور فترة طويلة على تعارفهما في الجامعة، عندما كانت تدرس الصحافة وهو الهندسة المدنية. وبعد خمسة أعوام رزقا بولد وبنت توأم " تيو شربل" و"كيلي ماريا"، يوم 12 كانون الثاني/يناير عام 2020.

فريد النجار لا يُحبّ الظهور في الإعلام، إلّا أنّه واحد من أبرز الداعمين لنشاطات زوجته إيميه صياح، ورغم ضغوطات العمل إلا أنهما يُخصّصان وقتاً لبعضهما للقيام بنشاطات عديدة، منها رحلات استجمام خارج البلاد.

إليكم بعض الصور التي توثق قصة حبهما.

كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب بصور.. إليكم أجمل إطلالات إيميه صياح برفقة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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