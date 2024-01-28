جريمة مروعة.. العثور على موسيقي عالمي مقتولاً في منزله

ميرنا وليد - بيروت - توفي المنسق الموسيقي الشهير ريك بوكانان، المعروف أيضًا باسم "Slick Rick".

وتم العثور على ريك جثة مقطوعة الرأس في جريمة مروّعة في ممفيس.

وأوضح شقيق المنسق الموسيقي الراحل، الذي عثر على الجثة، قائلاً: "دخلت ووجدته، واتصلت برقم 911 .. اعتقدت أن معطفه كان فوق رأسه كما لو كان الجو باردًا أو شيء من هذا القبيل. ركضت خارجًا ثم عدت إلى الداخل. ثم أدركت أن الأمر كان أسوأ".

ولفت شقيق ريك إلى أن مفاتيح شقيقه كانت في يده حين وجده، كما لاحظ أن "باب المنزل الخلفي كان مفتوحاً بشكل جزئي".

وتحدث ناطق باسم شرطة ممفيس قائلاً إن سبب وفاة ريك بوكانان لم يتم تحديده بعد، وأضاف: "لا توجد علامة على وجود خطأ فيما يتعلق بكيفية وفاته".



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