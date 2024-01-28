بالفيديو: طبيب التجميل نادر صعب يرد على ريهام سعيد ويكشف تفاصيل ما حدث بعد العملية

رد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب على اتهامات الإعلامية المصرية ريهام سعيد له بتشويه وجهها بعد عملية تجميل أجراها لها في أبريل 2023.

وقال صعب في تصريحات صحفية إن ريهام سعيد لم تكن راضية عن شكلها قبل العملية، واشتكت من أنها تبدو أكبر من عمرها، وأن ذلك أثر على عملها في المجال الفني.

وأضاف أنهما اتفقا على أن تدفع ريهام سعيد جزءا من مبلغ العملية، وستقوم بعمل حملة دعائية للمستشفى، وقامت بالإمضاء على إقرار يسمح بنشر الصور والفيديوهات قبل وبعد العملية.

وأشار صعب إلى أن العملية تمت بنجاح، وأن ريهام سعيد كانت راضية عن النتيجة في البداية، ولكنها بدأت في الشكوى بعد عدة أشهر، وذلك بسبب مطالبتها بدفع المبلغ المتبقي من تكلفة العملية.

وأوضح صعب أن ريهام سعيد أجرت عدة عمليات تجميل في السابق، وأنها كانت تخطط لعمل حملة دعائية لكريمات تجميل بعد العملية، ولكنها لم تتمكن من دفع المبلغ المتبقي، مما دفعها إلى اتهامه بتشويه وجهها.

وأعرب صعب عن استيائه من اتهامات ريهام سعيد، وقال إنها “قصة مفتعلة” لا أساس لها من الصحة.

شاهد أيضاً:

ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها وتنشر مقاطع فيديو مصورة

جراح تجميل شهير يرد على اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو: الإعلامية ريهام سعيد تكشف عن تعرضها لموقف محرج في مطار بيروت بعد عملية التجميل الفاشلة