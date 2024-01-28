كشف مذيع قناة “الإخبارية” أحمد الثنيان، قصة القصيدة التي كتبها الفنان خالد عبدالرحمن والتي لم يستطع تلحينها وغناءها.
وأوضح الثنيان أن خالد عبدالرحمن عادة ما يلحن أغانيه بنفسه، إلا أنه واجه صعوبة في تلحين أغنية “ضحية صمت”، حيث كان يبكي كلما حاول تلحينها، ولم يستطع إكمالها.
وأضاف الثنيان أن خالد عبدالرحمن قرر السفر إلى الكويت، وعرض الأغنية على الملحن الكويتي سليمان الملا، الذي لحنها بلحن ساحر وعاطفي، ثم أعادها إلى خالد عبدالرحمن.
وتابع الثنيان أن خالد عبدالرحمن لم يستطع غناء الأغنية أيضًا، حيث كان يبكي كلما دخل الاستوديو لتسجيلها، ولم يستطع إكمالها.
وبعد فترة من التفكير، قرر خالد عبدالرحمن التنازل عن الأغنية للفنان حسين قريش، الذي غناها وحققت نجاحًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أخر غناها وحققت نجاحًا كبيرًا.. قصة القصيدة التي كتبها الفنان خالد عبدالرحمن ولم يستطع تلحينها وغناءها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.