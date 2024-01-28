تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في أول ظهور لها بدون مكياج، عن فشل عملية التجميل التي أجرتها مؤخراً.

وقالت ريهام إنها اضطرت لوضع كميات كبيرة من المكياج لتغطية آثار العملية، كما أنها اضطرت إلى استخدام دعامات في الاستوديو لتثبيت وجهها.

وأضافت أنها كانت تحلم بالتمثيل، لكنها تخشى ألا يقبلها أحد بسبب تشوه وجهها، مشيرة إلى أنها سترفع قضايا في مصر والعراق والإمارات ضد الطبيب الذي أجرى لها العملية.

وأكدت ريهام أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقها، قائلة: “أنا ست لوحدي، بس أنا هاخد حقي”. شاهد أيضاً: ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها وتنشر مقاطع فيديو مصورة جراح تجميل شهير يرد على اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد بالفيديو: الإعلامية ريهام سعيد تكشف عن تعرضها لموقف محرج في مطار بيروت بعد عملية التجميل الفاشلة بالفيديو: طبيب التجميل نادر صعب يرد على ريهام سعيد ويكشف تفاصيل ما حدث بعد العملية

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ريهام سعيد تظهر بدون مكياج وتبكي على الهواء وتتوعد طبيب التجميل بعد العملية الفاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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