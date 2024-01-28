محمد إمام يعلن عن إنجاز كبير حققه فيلمه "أبو نسب"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد إمام عن مفاجأة حول فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي يعرض حالياً في دور العرض في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.



وشارك محمد إمام متابعيه عبر حسابه الرسمي، بوستر الفيلم، وأرفقه بتعليق، أعلن من خلاله عن عرض الفيلم في دولة إيطاليا، ليكون بذلك الفيلم العربي الاول الذي يعرض في سينمات إيطالية.

وكتب محمد إمام في تعليقه: "لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض في سينما إيطاليا".

يذكر أن محمد إمام كان قد أعلن في منشورات سابقة عن عرض الفيلم في عدة دول عربية وأوربية، منها: السعودية والإمارات وسويسرا وغيرها.

وفيلم "أبو نسب" من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وبطولة: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول طبيب أطفال (محمد إمام)، يعيش قصة حب مع لايف كوتش (ياسمين صبري).

