ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري هشام جمال بتحقيق أغنية الجديدة "أمور بسيطة" أرقام مشاهدات عالية، وتصدرها التريند.

وشارك هشام جمال متابعيه عبر حسابه الرسمي الأغنية، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الأغنية لحد دلوقتي تريند 1على يوتيوب، وأكتر من 13 مليون مشاهدة على إنستجرام».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور وهنؤوا هشام بهذا الإنجاز، وتمنوا له النجاح الدائم.

يذكر أن هشام جمال كان قد طرح أغنية "أمور بسيطة" منذ أيام، وجرى تصوير الأغنية بالذكاء الصناعي.

وكشف هشام عن واليس تصوير الأغنية عبر حسابه الرسمي، وقال: "إحنا قدرنا الحمد لله وبالتعاون مع إحد الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في أوروبا أننا نعمل أول فيديو كليب في العالم العربي وغالبا في العالم، بكواليتي مُرضية و بدون تغيير ملامح وشوش المٌغنيين".

وأضاف: "شكرا لكل الناس اللي تعبت معايا في التجربة، وإن شاء الله التجارب الجاية هيحصل تطور أكبر بكتير".



كانت هذه تفاصيل خبر أغنية هشام جمال الجديدة "أمور بسيطة" تحقق رقماً قياسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.