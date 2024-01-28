خاص بالفيديو- رامي كوسا: "ضد وجود جزء ثاني من النار بالنار" وهذا ما قاله عن ماغي بو غصن وبسام كوسا

ميرنا وليد - بيروت - حقق الكاتب السوري رامي كوسا نجاحات لافتة في العديد من الأعمال التمثيلية التي كتبها، نذكر: "النار بالنار، أولاد آدم، والقربان".



رامي كوسا حضر العشاء الخيري لـ مينتور العربية، وموقع الفن تواجد في هذه المناسبة، وقد أجرينا لقاء معه تحدثنا فيه عن ذلك، أعماله المقبلة، اذا كان سيتعامل مع شركتي الصباح وإيغل فيلمز، كما تطرقنا بالحديث عن الممثلين بسام كوسا وماغي بو غصن، واذا كان يرغب بأن يكون هناك موسم ثاني من مسلسل "النار بالنار" الذي قد عرض في موسم رمضان الماضي.

