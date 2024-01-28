جوري بكر تشارك متابعيها الصورة الأولى لطفلها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية جوري بكر متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة جيديدة مع ابنها، ظهرت فيها وهي تحمل ابنها للمرة الأولى.

وأرفقت جوري الصورة التي حرصت فيها على عدم ظهور وجه ابنها، بتعليق قالت فيه: "روحي .. اللهم إنك أكرمتني بأكثر مما أستحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة.. احفظه لي بعينك التي لا تنام".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وعلقوا عليها متمنين لجوزري السعادة في حساتها مع طفلها، ودعوا لنجلها بان يحفظه الله لها.

وعلى الصعيد الفني، كانت جوري بكر قد شاركت في موسم رمضان 2023، في مسلسل "جعفر العمدة"، من بطولة الفنان المصري محمد رمضان.



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