شاهد طارق العلي يثير ضحك الحضور بتعليقه على حجم حقيبة فتاة تجلس بجانبه

سخر الفنان الكويتي طارق العلي من حجم حقيبة فتاة كانت تجلس معه في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر العلي في الفيديو وهو يجلس بجوار الفتاة التي كانت تحمل حقيبة صغيرة جدًا. وقام العلي بأخذ الحقيبة من الفتاة ونظر إليها مندهشًا، وقال: “هذي بطاريات.. هاي سماعات؟” وسط ضحكات من الحضور.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم بتعليق العلي الساخر.

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