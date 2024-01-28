ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية غادة عادل متابعيها، صورة للبوستر الرسمي لشخصيتها في فيلم "أهل الكهف"، المقرر عرضه بالسينمات صيف 2024.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وعبروا عن حماسهم الكبير للفيلم، وتمنوا لغادة النجاح الدائم.

وبدوره علق الممثل المصري كريم عبد العزيز على البوستر الرسمي لفيلم "أهل الكهف"،وهنأ غادة بهذا العمل قائلاً: "مبروك حبيبتي إن شاء الله، نجااااح كبير".

وفيلم "أهل الكهف" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان لمدة عامين.

ويشارك في بطولته مجموغة كبيرة من الممثلين، من بينهم: خالد النبوي، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبوزهرة، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وغيرهم.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح البوستر الرسمي لفيلم "أهل الكهف".. كريم عبد العزيز يهنئ غادة عادل بهذا العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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