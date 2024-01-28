ميرنا وليد - بيروت - رزق الفنان اللبناني عامر زيان، بمولوده الثاني، وأطلق عليه اسم "شربل".

وفي التفاصيل، شارك عامر زيان مع متابعيه، صورة ظهرت فيها يد طفله الصغير "شربل"، وأرفقها بتعليق، أعلن من خلاله أن رزق بمولود جديد، وأطلق عليه اسم شربل.

وكتب عامر في تعليقه على الصورة قائلاً: "الحمدالله على كل نعمة".

وأضاف: "نورت الدني يا بابا وفرحت قلبي، شربل".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وهنؤوا بمولوده الجديد، وتمنوا من الله أن يحفظه له.

وعلى الصعيد الفني، كان عامر زيان قد أعلن عن استعداده لطرح فيديو كليب أغنية "لو بيصرلي".

وشارك عامر متابعه صورة من كليب الأغنية، وذلك تمهيداً لطرحه خلال الأيام المقبلة، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "قريباً.. فيديو كليب "لو بيصرلي".

أغنية "لو بيصرلي" هي أغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات منير بو عساف وألحان وسام الأمير وتوزيع موسيقي بلال الزين، وصدرت ضمن ألبوم عامر الأخير "اذكريني".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- عامر زيان يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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