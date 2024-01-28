تخطت المحظور.. لاميتا فرنجيه تلفت الأنظار بالبكيني ابو فتلة

صحيفة الخليج 365: ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجيه، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، حيث تميزت بالجرأة والإثارة.

وظهرت لاميتا في الفيديو، وهي ترتدي تنورة بيضاء قصير، مع توب أبيض مكشوف، فيما اعتمدت تسريحة شعرشبيهة بعصر ستينات القرن الماضي.

وبدت لاميتا في الفيديو في غاية الأناقة والجمال، وهي تقوم بتصفح أحد الكتب، وجاءت إطلالة لاميتا في إطار إعلان ترويجي لأحد محلاتبيع الألبسة.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو على نطاق واسع، حيث عبروا عن إعجابهم بهذه الإطلالة الأنيقة.