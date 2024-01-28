عرض "بيت روز" يعود على مسرح الطليعة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض في السابعة مساء اليوم، الأحد، مسرحية "بيت روز" علي مسرح الطليعة في موسم جديد، ولمدة 7 أيام فقط، إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

قصة مسرحية بيت روز

"بيت روز" تتناول قصة 4 فتيات يخرجن ما بداخلهن بشكل بسيط، واختار الكاتب أربعة نماذج لفتيات نصادفهن دائماً في الواقع، لدى كل منهن مشكلتها أو أزمتها. منهن الفتاة المقبلة على الزواج بشكل تقليدي، والفتاة المطلقة التي تدعو إلى الحرية والانطلاق، وهكذا فلكل فتاة قصتها.

أبطال مسرحية بيت روز

"بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بطولة سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم اضاءة محمود الحسيني، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، ورنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.