ريهام عبد الغفور تعبر عن إشتياقها لوالدها

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثة المصرية ريهام عبد الغفور، عن اشتياقها لوالدها الراحل الممثل الكبير أشرف عبد الغفور، ونشرت صورة قديمة لهما عبر خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت : "اشتقت إليك يا حبيبي".

وكانت قد وجهت ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة لوالدها الممثل الراحل أشرف عبد الغفور، والذي توفي في حادث سير في، وذلك بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاته.

كتبت ريهام عبد الغفور: "أربعين يوم يا حبيبي، لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسه بصحي كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح اني كنت نايمه لحد ما أدرك أنه كابوس بس مابيتصحيش منه"

وتايعت: "من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا و خسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفء، خسرت إحساسي إني بنت بتجري علي ابوها تحكي له وتشكي له كل حاجة فجأة كبرت أوي" وختمت كلامها: "الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة علي قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".