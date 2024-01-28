ياسمين صبري بإطلالة أنيقة من طائرتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



ياسمين أطلت في الصور بإطلالة شديدة الأناقة في طائرة خاصة حيث ارتدت سروال أبيض مع توب بيضاء، ومعطف البيج ونسقت مع الإطلالة بوتين باللون البيج.

وكانت ياسمين، قد تألقت مؤخراً في حفل توزيع جوائز Joy Awards، حيث ارتدت فستاناً راقٍ وأنيقاً، باللونين الأسود والذهبي، من تصميم المصمم اللبناني جان لويس سباجي.

ووضعت ياسمين ساعة في يدها من Chopard، يصل سعرها إلى 48 ألف دولار أميركي.



