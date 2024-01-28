الفرق العالمية تبهر زوار مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث في المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت عروض الفرق الدولية زوار مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في نسخته الثالثة في منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية من خلال أداء فني رائع لفرق محلية ودولية من 45 دولة مشاركة في المهرجان قدمت 40 لونًا جبليًّا سعوديًّا وعربيا وعالميًّا، بهدف تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتسليط الضوء على عراقة وأصالة الفنون الأدائية الجبلية محليًا ودوليًا.

وشكّلت الفرقة الصينية لوحة فنية مبهرة من خلال العرض الأول ("ياو" ذا الطبول الطويلة)، والذي يعد أداء تقليدي محلي من سلالة "هان" الشهير في الصين، فيما جمعت في العرض الثاني المسمى ("ياو" الطبول البرونزية) بين الفن التقليدي وبين الموسيقى والأداء المهاري للمجموعة، فيما شاركت اليابان بفرقة أدائية قدمت ثلاثة فنون أدائية هي: فن كوكيريكو بوشي، وفن هاناغاسا أوندو، وفن جينروكو هانامي أودوري، ونالت مشاركة الفرقة الإسبانية استحسان زوار المهرجان؛ الذين تفاعلوا مع العروض الأدائية الثلاثة التي قدمتها الفرقة على أنغام الموسيقى الإسبانية في قالب يعبّر عن أصالة هذه الفنون وعراقتها.

وشهد المهرجان مشاركة فرقة فنون أدائية من السودان من خلال تقديم فن العرضة وهو من أقدم الفنون الأدائية، فيما قدَّمت الأردن "فن الدبكة" الذي يضم ما يقارب العشرين نوعًا من الدبكة الأردنية. وعلى النمط ذاته، شاركت فرقة أدائية من لبنان في تقديم فن الدبكة في ثمانية مواقع تراثية بالمنطقة، حيث يُعد فن الدبكة من أهم الفنون الأدائية المنتشرة في بلاد الشام عمومًا، وعرضت الفرقة المغربية ثلاثة فنون أدائية عريقة وهي أحيدوس الشهير، وعبيدات الرمى، وجبال الأمازيغ المُؤدَّى بطرقة فردية وجماعية. وقدمت فرقة أدائية عراقية فن الجوبي عبر عروض أقيمت في المواقع التراثية الثمانية للمهرجان، فيما أبهرت العروض اليمنية المتابعين بفنونها الجبلية الشهيرة التي تمثل إرثًا وموروثًا عريقًا، وتحمل عبق الماضي، ونكهة وذكريات الآباء والأجداد من خلال "فن السمرة" اليافعية، وفن "جبال العود".

ولفتت الفرقة الإيطالية زوار المهرجان بأدائها لثلاثة فنون جبلية، هي فن البحر الأبيض المتوسط، وفن التارانتيلا القديمة، وفن بالاد سان كالوجيرو. وأمتعت فرقة أوزباكستانية حضور المهرجان بعرضها الفني الأدائي المعروف باسم "لياسجي"، حيث قدّم المؤدون هذا الفن المعتمِد على المهارات الأدائية الفردية والجماعية.

من جهتها شكلت الفنون الأدائية السعودية المقدمة ضمن فعاليات المهرجان مزيجا إبداعيا من الرقصات التراثية العريقة من خلال مشاركة 20 فرقة أدائية تمثل مختلف مناطق السعودية، فمن منطقة عسير (مستضيفة الحدث) برز فن "الدمة" الذي يتميّز بالإثارة والقوة، كذلك "اللعب الشهري" الذي يجمع الشعر والموسيقى، إضافة إلى فن " الخطوة" الذي يعتبر من أبرز الفنون الأدائية الجنوبية، ومن الباحة جذب حضور المهرجان فن " العرضة " وهو الفن الأدائي الشهير المكون لمنظومة جماعية فنية تتوافق فيها نغمات الإيقاع، كذلك فن " المسحباني " المعتمد على الإيقاع. وحضر فن " المجرور " من محافظة الطائف كفن أدائي من أبرز فنون الأداء بالمنطقة الغربية، إلى جانب فن الدحة" الذي يعتبر أحد الفنون الأدائية الشهيرة في المناطق الشمالية للمملكة العربية السعودية. وقدمت منطقة جازان عدة فنون منها " "الربش" وفن "السيف" إضافة إلى عروض لفن" العزاوي" وهو من الرقصات التي كونت في مجملها إرثًا شعبيًا ما زال يحكي الواقع الثقافي لحقبة معينة امتد أثره على أبناء المنطقة حتى اللحظة.

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم مهرجان "قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية" في نسخته الثالثة إلى تقديم الموروث السعودي بفنونه المختلفة، وتسويقه عالميًا، وجذب الاهتمام العالمي بالفعاليات المحلية من خلال مشاركة الفرق العالمية فيه، وإبراز جهود المملكة في الاهتمام بالإرث الثقافي وثقافة الشعوب. كما يعكس حرص الهيئة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وكان مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث الذي يقام بشكلٍ سنوي في منطقة عسير كأول مهرجان من نوعهِ في العالم يحتفي بالفنون الجبلية الأدائية قد أطلق فعالياته بمسيرة كرنفاليه شاركت فيها 45 فرقة أدائية جبلية محلية ودولية.