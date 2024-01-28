فبراير الكويت 2024| موعد الحفل الثنائي بين نوال الكويتية ومطرف المطرف

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك كل من الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف في فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي.

موعد حفل نوال الكويتية ومطرف المطرف في فبراير الكويت 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثاني من فبراير على مسرح أرينا كويت، وسيتم طرح التذاكر قريبا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

محمد عبده يفتتح فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024

وفي سياقٍ متصل، يفتتح فنان العرب محمد عبده فعاليات المهرجان في الأول من فبراير القادم، والتي تستمر فعالياته على مدار أسبوعين.

تاريخ مهرجان هلا فبراير وأجواء الاحتفال

يُعد مهرجان هلا فبراير واحد من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات

كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع إختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.