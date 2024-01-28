أنغام تشارك في فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تغني الفنانة أنغام للشعب الكويتي في حفل غنائي جديد، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي.

يقام حفل أنغام في 8 فبراير مع الفنان فؤاد عبد الواحد ، وسيتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال “سيبك انت”، التي تخطت حاجز 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

أنا قلت أقولك أخباري .. مـــــــــع انـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت



تاريخ مهرجان هلا فبراير وأجواء الاحتفال

يُعد مهرجان هلا فبراير واحد من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات

كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع إختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.