شاهد مطعم كويتي يضع سمول كابتشينو في موقف محرج

وضع أحد المطاعم الكويتية مشهور سناب شات سعد العنزي المعروف بـ”سمول كابتشينو” في موقف محرج، وذلك بوضعه أمام باب المطعم للترحيب بالزبائن.

وظهر كابتشينو في مقطع فيديو وهو يجلس على كرسي أمام المطعم، وهو ما اعتبره بعض المغردين إهانة له، خاصة وأن كابتشينو من أشهر شخصيات السوشيال ميديا في الكويت.

وانتقد بعض المغردين المطعم على تصرفه، واعتبروه استغلالًا لكابتشينو من أجل الترويج للمطعم، فيما انتقد آخرون كابتشينو نفسه، وقالوا إنه كان بإمكانه رفض هذا التصرف، لكنه قبله بسبب الأموال.

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