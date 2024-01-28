شاهد شاهد التيك توكر سارة مهند تتسوق مع حارسين شخصيين في أحد المولات وتثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهورة التيك توك سارة مهند وهي تتسوق في أحد المولات، وسط حراسة مشددة من حارسين شخصيين.

وظهر في الفيديو سارة وهي تسير في المول، وخلفها الحارسان الشخصيان، اللذان كانا يحرصان على إبعاد المعجبين عنها.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات حوله، حيث أعرب البعض عن استيائه من الحراسة المشددة، فيما أعرب آخرون عن تفهمهم لها، خاصة وأن سارة مهند من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها عدد كبير من المعجبين.

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