بعد ترشيحه لـ"الأوسكار".. الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر السينمائي": نفخر بدعمنا لـ"بنات ألفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمكن فيلم "بنات ألفة" المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، من الوصول إلى القائمة الرسمية لترشيحات جوائز الأكاديمية "الأوسكار" عن فئة أفضل فيلم وثائقي طويل، ليصبح بذلك الفيلم العربي الوحيد المنافس على جوائز الأوسكار في نسختها السادسة والتسعين والمزمع إقامتها في العاشر من شهر مارس 2024.

يستعرض الفيلم الذي عرض للمرة الأولى في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، رحلة تعبر عن الأمل والتمرد وعمق العلاقات الأخوية، في قصة تصدرت عناوين الصحف عن عائلة الشّيخاوي، عندما غادرت اثنتان من البنات المراهقات الأربعة منزل الأمّ "الفة حوماني" في تونس، للقتال مع داعش في ليبيا، لتجد "ألفة" نفسها أمام هذه الحقيقة المرة. نجحت المخرجة التونسية "كوثر بن هنية" في تقديم هذه القصة بطريقة جذابة عبر دمج متقن لإعادة تمثيل المشاهد، والحوارات المؤثرة والمحادثات الجوهرية.

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، في بيان صحفي قائلاً: "نفخر بدعمنا لهذا العمل السينمائي المتقن بنات ألفة، ويجسد هذا الترشيح لجوائز الأكاديمية شهادة على موهبة المخرجة كوثر بن هنية، مؤكدًا على أهمية القصص التي نسلط الضوء عليها في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي. نؤمن بقوة السينما ودورها في إلهام الناس وربطهم مع العالم أجمع، من خلال سرد قصص أصيلة وحقيقة من قلب ثقافتنا".

وأعربت المخرجة التونسية كوثر بن هنية عن سعادتها بهذا الإنجاز الاستثنائي، موجهة الشكر لصندوق البحر الأحمر على هذا الدعم، معلقةً: "كل الشكر للأكاديمية على هذا التكريم، وأخص بالشكر صندوق البحر الأحمر على دعمهم المتواصل. لفتت قصة ألفة انتباهي لتعقيدها وتأثيرها، ولكن في نهاية المطاف، كل قصةٍ تستحق أن تُروى، وإنه لمن دواعي سروري أن أحظى بفرصة رواية هذه القصة. ممتنة على هذا التكريم الثاني من قبل الأكاديمية، وأوجه هذه التكريم إلى فريق العمل المتفاني".

وتمكن الفيلم من حصد عدد من الجوائز منذ عرضه في 18 يناير 2023، ليستفتح أولى جوائزه في مهرجان كان السينمائي بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي بالاشتراك مع فيلم "كذب أبيض" لأسماء المدير، بجانب فوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان جوثام الدولي، كما حصل على تنويهٍ خاصٍ من لجنة تحكيم جائزة الناقد "فرنسوا شالي". وحصد خلال الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، جائزة الشّرق لأفضل فيلم وثائقيّ طويل.

منذ انطلاقه في 2021 قدم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمه لأكثر من 256 فيلمًا، تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والمسلسلات وأفلام التحريك، عبر أربع جولات تنطلق على مدار العام لتشمل كافة مراحل صناعة الفيلم، بدءًا في المشاريع في مرحلة التطوير والإنتاج، وصولًا إلى المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. وحازت الكثير من الأعمال المدعومة من قبل الصندوق جوائز عالمية عدة على مدار السنوات الماضية.