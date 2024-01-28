فن ومشاهير

إنجي علاء تشكر جمهورها على تواجدهم في معرض الكتاب بحفل توقيع "الأشقر مروان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
وجهت الفنانة والكاتبة إنجي علاء الشكر لقرائها على تواجدهم خلال توقيع كتابها "الأشقر مروان" في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ونشرت "إنجي" صورا من جلسة توقيع الكتاب والتقطت عدد من الصور التذكارية مع القراء والوافدين إلى المعرض من مختلف الأعمار وسط إقبال كبير على الفعاليات هذا العام.

وعلقت على الصور قائلة: "الحمد لله كان يوم حلو أوي بيكم، بشكر كل اللي شرفوني في معرض الكتاب ومستنية آرائكم ويارب الرواية تعجبكم".

جدير بالذكر أن إنجي علاء قدمت للدراما التليفزيونية عدة أعمال، بينها: كوفيد-٢٥، وبلا دليل، ولعبة إبليس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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