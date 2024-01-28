داخل طائرة خاصة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها داخل طائرة خاصة، ولاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ربنا يحفظك ويحرسك، ياسمين الجمال، احبك قد الكون، أيقونة في الجمال، أحلى من جورجينا".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، يعرض لها حاليا في دور العرض فيلم "أبو نسب"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، بطولة محمد إمام، إخراج رامي إمام.

اقرأ أيضا

"صلصال وعطر".. خالد سليم: اكتشفت سحرا في سيارتي

هل تقدم مصطفى كامل باستقالته رسميا؟.. مصدر من اتحاد النقابات الفنية يجيب