التذكرة تصل 1700 جنيه.. التفاصيل الكاملة لأول حفلات "100 سنة غنا" لـ علي الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتهى المطرب الكبير علي الحجار، من وضع اللمسات النهائية على أول حفلات مشروع "100 سنة غنا"، والمقرر إقامته يوم 14 فبراير المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

الحجار يقدم في الحفل، باقة من أشهر الأغاني التي وضع ألحانها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بمشاركة أوركسترا يقوده المايسترو هشام جبر.

ويشارك، في تقديم الأغاني، ضيف شرف الحفل المطرب الكبير محمد الحلو، ومن نجوم الأوبرا: المطرب أحمد عفت، والمطربات: نهاد فتجي، وأسماء كمال.

المطرب علي الحجار، وقع اختياره على مجموعة من الأغاني، التي قدمها موسيقار الأجيال، في فترات زمنية مختلفة، على أن يتم التنقل من فترة إلى أخرى، من خلال رؤية درامية، من تأليف الكاتب أيمن الحكيم، وإخراج مسرحي للمخرج الكبير عصام السيد، وأداء الفنان محمد عادل.

حفل "100 سنة غنا" طرحت تذاكره للحجز عبر منصة "تذكرتي"، وقسمت أسعارها إلى 4 فئات، وهي: 750، و1000، و1500، و1700 جنيه مصري.

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