حسين الجسمي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان الإماراتي حسين الجسمي لعمله الفني الجديد، الذي يحمل عنوان "مره شكراً".

الجسمي نشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع من فيديو العمل، وذكر أنه سيتم طرحه قريباً.

يذكر أن بين أحدث أعمال الجسمي فيديو كليب بعنوان "بلبطة" وهي أغنية صيفية بإمتياز من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وتقول كلمات أغنية "بلبطة": "عايز أعمل tan وابقى ف روقان وأفصل م الحر، وأبعد ع الناس وأشرب أناناس وأجيب نضارة أقعد ف الشمس ياه ع الإحساس. وأقضيها بلبطة بلبطة."

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