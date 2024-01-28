الوليد الحلاني في صورة ملفتة على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنان اللبناني الوليد الحلاني صورة جديدة له مع متابعيه ، ويظهر الوليد وهو على الثلج مع كلبه.

وكان الوليد قد طرح أحدث أعماله و هي اغنية تحمل إسم "زلم الزمن" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "زلم الزمن" من كلمات وألحان كارل حسين، ميك وماستر الرزق، والأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج إبراهيم كسرواني.

وتقول كلمات الأغنية:

‎زلم الزّمن

‎مات الاحساس يا ناس

‎رصاص شاب الراس

‎زمن قاسي على راسي

‎يا دنيا خلاص

‎كنت السند ليلي رعد

‎عدد كل زلم الزمن

‎شفت الحسد

‎يا دنيا خلاص

‎كاتب عمر كلو بسطر

‎ناقص حبر حتى خسر

‎ضاع الوفا شو منتظر

‎يا دنيا خلاص