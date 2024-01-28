بعد تلاوته للقراَن على العود .. المحكمة تصدر حكمها على الملحن أحمد حجازي

ميرنا وليد - بيروت - أثار الملحن المصري أحمد حجازي منذ فترة الجدل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو له وهو يتلو القرآن ويعزف على العود.



وأثار هذا الفيديو غضب الجمهور بشكل كبير، حتى إضطر أحمد حجازي للإعتذار، وقال في بيانه: "أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازى إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه. أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصريةـ وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله".

وفي مستجدات الموضوع قضت المحكمة بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان.