مهرجان هرم الإبداع يُكرّم ميرنا وليد بعد نجاح "قمر الغجر"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولى برئاسة الدكتور أحمد يسرى، تكريم الفنانة ميرنا وليد بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي فبراير المقبل.

ويعرض حاليا للفنانة ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر على مسرح البالون. قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسنيى، أمال رمزي، سيف عبدالرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، سيد عبدالرحمن، وفاء السيد، بوسي الهواري ، عصام عبدالله، نهلة خليل، تأليف وإخراج دكتور عمرو دوارة.

ميرنا وليد



من ناحيته، صرح الدكتور أحمد يسري رئيس ومؤسس مهرجان هرم الإبداع الدولى: لقد شاهدنا مجهوداً كبيراً على مدار السنوات الماضية بمهرجان هرم الإبداع الدولي السنوي.

٨ مواسم من الإبداع تكريم كبار الشخصيات من مختلف الدول العربية الذين لديهم تأثير كبير فى المجتمع.

دورنا اظهار المزيد من الشخصيات من مختلف المجالات أمام العالم و اظهار الإبداع و التفوق في مختلف المجالات.

الدورة التاسعة مختلفة بمشاركة ٩ دول عربية و تكريم ١٠ سفراء الدول العربية و بعض الوزراء بمصر.

ومن المكرمين فى الدورة التاسعة الفنانة ميرنا وليد، المطربة التونسية سيرين ميلاد، الفنانة نيفين الكردي، المطربة سلمي عادل، د. رشا محمد أحمد دكتوراه تنمية مهارات التفكير، د. نظيمة حسين محمد سيدة أعمال،

د. محمود شعبان رئيس مجلس سفراء البورد الأوروبي، الفنان مصطفى أبو العلا، د. بسمة ابراهيم محمد مديرة أكاديمية تعليمية وتحفيظ قران كريم، الإعلامي أحمد رضا، الإعلامية . سهام سراج، الخبير الفني محمد طه محلل فنى فى سوق المال، د. برديس طارق حمدي أخصائي علاج طبيعي وتخسيس، د. حنان الأمين محمود علوم القرأن من التفسير والتجويد. محمد عبد العال معد ومقدم برامج بالقنوات الفضائية، ماري منصور فرنسيس خبيرة استشارات نفسية تربوية، د. عمر فوزى يونس دكتوراه فى التنمية البشرية، الإعلامية شمياء الجمل، ذكري زغلول خيرت مترجم دولي، رشا أحمد محمد مخرجة تلفزيونية وسينمايئة، كابتن ملاك راؤف فؤاد مدرب كمال أجسام وقوة بدنية، ريم علاء الدين عثمان مدرس مساعد لغة صينية بالجامعة الكندية، د احمد ناجي الغندور إستشاري جراحة الفم والوجه والفكين، د. ابانوب انيس جيد دكتوراه في إدارة الأعمال، د.عبد الرحمن محمد محلاية دكتوراه فى البرمجة اللغوية العصبية IGCC NLP، د.جرجس لاوندي

استشارى ورئيس قسم الجراحة وجراحات السمنة، سامية جمال رشيد الحناوى تخصص ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية ودكتواره إدارة أعمال، نهال القاضى مستشار إعلامي ومقدمة برنامج يلا نعيش على راديو ميديا اف ام، د. نادية عبدالمنعم أخصائية عناية بالبشرة، المستشار محمد حسن عبده، مستشار عمرو أبو المجد، الإعلامية دعاء مجدي.