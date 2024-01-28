أحمد السقا يحصد إشادات الجمهور على جولة أخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - حصد النجم أحمد السقا، إشادات واسعة على شخصيته في مسلسله الجديدة جولة أخيرة، والذي تصدر قائمة مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض أولى حلقاته .

وحظت الثلاث حلقات الأولى من مسلسل جولة أخيرة مشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور على الأحداث وكذلك اشادتهم بالمجهود والآداء الكبير الذى يقدمه السقا خلال الحلقات.

مسلسل جولة أخيرة

وجاءت ردود الأفعال حول المسلسل والشخصية التي يقدمها أحمد السقا خلال جولة أخيرة مميزة للغاية اذ أشاد الجمهور بتركيز السقا الشديد في الشخصية وتقلباتها و تحضيراته الجيدة، وظهور استعداده الجيد بالتمرين علي الـ fights، مع قدرته على مشاهده كـ fighter و كدكتور مع وجود مشاعر إنسانية مضطربة لشخصية مزدوجة ذات تركيبة خاصة.

مسلسل جولة أخيرة

تفاصيل مسلسل جولة أخيرة

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا) الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

مسلسل جولة أخيرة

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة"على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

مسلسل جولة أخيرة

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.