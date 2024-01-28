عبدالله مراد يشارك في مسلسل "الخائن"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان عبدالله مراد علي في مسلسل "الخائن" الذي يعرض على الشاشات السورية، بالمشاركة إلى جانب نخبة من النجوم السوريين منهم سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، ومرام علي، وإخراج نسليهان يشيليورت.

وتدور أحداث "الخائن" في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض العائلة المثالية لصدمة كبيرة عندما تكتشف الزوجة "أسيل" أن زوجها "سيف" يخونها مع امرأة أخرى، وبدلاً من السكوت والتقبل، تقرر "أسيل" الانتقام من زوجها بطرق غير تقليدية، مما يؤدي إلى مجموعة من المفارقات والأحداث المشوقة، ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مهمة، ويسلط الضوء على أثر الخيانة على حياة الأفراد والعائلة.

يتناول مسلسل "الخائن" قضايا اجتماعية مهمة، وقد حاز على إعجاب الجمهور في العديد من الدول، وقد تم تصوير القصة في عدة نسخ، حيث تم عرضها في الولايات المتحدة تحت عنوان "دكتور فوستر" عام 2016، بطولة بيرتي كارفيل وسيمون فوستر وجودي كومر.

وتم إنتاج نسخة تركية من المسلسل في عام 2020، بطولة جانسو ديري وكانر سيندوروك وميليس سيزين، واستمرت لمدة 60 حلقة تحت عنوان "عالم المتزوجين"، كما تم تقديم نسخة كورية من القصة تحت عنوان "الزوج الخائن".

ويشارك في النسخة السورية من مسلسل "الخائن" نخبة من أبرز نجوم منهم الفنانة سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جينا أبو زيد، وسام صليبا، خالد شباط، إيلي متري، رولا بقسماتي، جلال شموط، تاتيانا مرعب، جينا أبوزيد، أحمد محمد عبدالرحمن، عبدالله مراد علي المازم، تأليف كمال حمامجي أوغلو، عبير الصياح، وديلارا باموك، إخراج نسليهان يشيليورت.

وفي أخبار أخرى، قام الفنان عبدالله مراد علي المازم، بتصوير دوره في الفيلم القصير "سبع لفات"، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية وحصل على جوائز عديدة، من بينها مهرجان الجامعة الأمريكية.

يُذكر أن مهرجان الجامعة الأمريكية يُقام للسنة الثالثة على التوالي، بتنظيم من اتحاد الطلبة وأحد الأسر بالجامعة، وشارك به 10 أفلام في المسابقة من أصل أكثر من 60 فيلمًا تم ترشيحها.