"حكايات الانتصار".. ورشة حكي بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - فى إطار أنشطة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين شارك كاتب الأطفال والناقد الأدبى مصطفى غنايم بصحبة الشاعر بهجت صميدة فى ورشة حكى بعنوان (حكايات الانتصار) بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد. وقدمها الأستاذ أحمد عبد العليم مدير عام بالمركز القومى لثقافة الطفل.

قدم الكاتب مصطفى غنايم قصته (الجندى المجهول) وادار حوارًا تفاعليًا مع الأطفال حول بعض الأفكار التى تضمنها العمل ومنها : ما معنى الجندى المجهول؟ ولماذا تم تصميم النصب التذكارى المصرى على شكل هرم؟ ولماذا حملت الطيور الخضر غصن الزيتون؟ وما سر تحليق الطيور أعلى النصب التذكارى؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التى تكشف حبكة العمل.

كما قدم الشاعر بهجت صميدة قصيدته (أغلى انتصار) و قصيدته (أحلم) واللتان تحملان معانى وطنية كثيرة.. وقد تفاعل الأطفال بشكل كبير مع القصة والقصيدة كما غنوا عددًا من الاناشيد والأغاني الوطنية. وتم توزيع مجموعة من القصص على الأطفال الموهوبين المتفاعلين بشكل جيد مع هذه الورشة.