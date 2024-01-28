شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد بطلة "الساعة 5" أمام آسر ياسين في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية أمام النجم آسر ياسين في مسلسل "الساعة 5" المكون من 15 حلقة ويخرجه هانى خليفة ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل القائمون على العمل عمليات التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويسجل "الساعة 5" ثانى تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ 15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.

أما آسر ياسين فيعرض له حالياً في السينمات فيلم "شماريخ" ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما يعمل على تصوير فيلمين جديدين هما "ولاد رزق 3" مع أحمد عز وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان، و"فرقة الموت" مع احمد عز ومنة شلبى وإخراج أحمد علاء.