شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يتعاقد مع المستشار بهاء المرى علي تحويل"هكذا ترافع العظماء" إلى مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة علي تحويل موسوعة " هكذا ترافع العظماء" إلى مسلسل تنتجه الشركة المتحدة خلال الفترة المقبلة.

موسوعة " هكذا ترافع العظماء " ترصد وقائع لأحداث هامة بتاريخ الأمة بدون تزييف ومن خلال الوثائق الرسمية، وكتبها المستشار بهاء المري بأسلوب أدبي رفيع في ثلاثة أجزاء عن المرافعات التاريخية فى مصر بداية من أوائل القرن العشرين وحتى الآن، ومن ضمن ما بها مرافعة حادثة دنشواى عام 1906 مرورًا بحوادث قتل «الخازندار» وبطرس غالى والنقراشى باشا وأمين عثمان ومحاولة قتل الزعيم مصطفى النحاس، وقصة سليمان الحلبى قاتل كليبر قائد الجيش الفرنسى ففي الموسوعة نكتشف أنه لم يكن بطلًا قوميًا كما صوره البعض إنما كان مأجورًا وتم استئجاره لقتل كليبر، أيضًا تطرق المؤلف فى هذه الموسوعة لحوادث الإرهاب إبان ثورة 25 يناير 2011 وبعدها حوادث الهروب من السجون والأقسام.

وجدير بالذكر أن المستشار بهاء المرى واحد من كتاب الأدب والشعر رغم أنه رئيس محكمة الاستئناف وله مؤلفات وكتب منها المتخصص فى الأدب القضائى والبعض الآخر فى القصص والحوادث، وله مجموعة قصص قصيرة ورواية اسمها «أنا خير منهم».



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المستشار بهاء المري