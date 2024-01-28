شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى يتحدث عن مشاركته بالسينما فى 3 أعمال بموسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عفيفى، عن سعادته بسبب مشاركته ضمن موسم أفلام راس السنة بفيلم مع الفنانة إسعاد يونس قائلاً خلال تصريحات لموقع الخليج 365 : "الفنانة الكبيرة إسعاد يونس لها تاريخ كبير وثقل في الصناعة نفسها، وبالتالي مشاركتى معها بفيلم تعود به للسينما كان أمر بالغ السعادة عندى".

وأضاف : "عام 2024 بدأ معى بداية كبيرة فى السينما، فلم يقتصر الأمر على فيلم عصابة عظيمة وإنما أيضاً شاركت الفنانة الكبيرة هالة صدقى فيلم الملكة، ثم طرح فيلم أصل الحكاية مع نخبة من الفنانين المميزين مثل خالد الصاوى، شيرى عادل، هالة فاخر وغيرهم من النجوم".

فيلم " الملكة " الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، ، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز،

أما فيلم " أصل الحكاية " يجسد الفنان كريم عفيفى فيه دور شاب جامعي فاشل دراسيًا يعانى من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل كابنة عمه ضمن الأحداث، فيما يلعب كل من بيومي فؤاد وخالد الصاوي وهالة فاخر أدوار أعمامه بالفيلم.