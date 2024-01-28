شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان ومسلسلان ظهرت خلالهما منى زكى بالحجاب قبل "رحلة 404".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطل النجمة منى زكى من وقت لآخر بعمل جديد على جمهورها سواء في السينما أو الدراما، ودائمًا تحب منى زكي التنوع في تقديم أدوارها وتقديم القصص المختلفة والمميزة والتي تلمس المجتمع، وفى فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "رحلة 404" تقدم قصة غير متشابهة بأي أعمال أخرى ولكنها تظهر خلال أحداث العمل مرتدية الحجاب، وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدى منى زكى الحجاب في عمل لها.

فيلم "سهر الليالى"

ظهرت النجمة منى زكى بالحجاب في فيلم "سهر الليالى" عام 2003، حيث جسدت دور "بيري" زوجة الفنان فتحى عبد الوهاب ضمن أحداثه، وشارك في العمل الكثير من النجوم من بينهم، أحمد حلمي وشريف منير وحنان ترك وعلا غانم وغيرهم.

فيلم "خالتى فرنسا"

ظهرت النجمة منى زكي أيضا بالحجاب في فيلم "خالتى فرنسا"، حيث جسدت شخصية "بطة"، والفيلم من بطولة عبلة كامل وعايدة رياض وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "لعبة نيوتن"

شاركت النجمة منى زكى في الدراما بمسلسل لعبة نيوتن، وجسدت شخصية "هنا" والذى تضمن بعض مشاهد العمل ارتدائها للحجاب، وشاركها في بطولة العمل كل من، محمد فراج ومحمد ممدوح تايسون، وعائشة بن احمد وسيد رجب.

مسلسل "تحت الوصاية"

لم يكن مسلسل لعبة نيوتن الوحيد في الدراما التي تظهر خلاله بالحجاب، فقد شاركت في شهر رمضان الماضى بمسلسل "تحت الوصاية" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وظهرت ضمن أحداثه بالحجاب وشارك في بطولة المسلسل كل من، دياب، احمد خالد صالح، مها نصار، على الطيب، رشدى الشامي، وغيرهم.