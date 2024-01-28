شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل "بين السطور" الليلة على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة on اليوم الأحد عرض أولى حلقات مسلسل "بين السطور"، للفنان أحمد فهمي والفنانة صبا مبارك، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.



بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد أحمد فهمى شخصية وكيل نيابة في أحداث المسلسل إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، كما تجسد صبا مبارك شخصية مذيعة لامعة ومشهورة وتتعرض لعدة أزمات خلال الأحداث، كما يجسد محمد علاء شخصية رجل اعمال مشهور.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذة عن كتاب للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.