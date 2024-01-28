شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "عادل مش عادل" في الوطن العربى 1 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي وشيري عادل، طرحه بسينمات الدول العربية يوم 1 فبراير المقبل، لينافس في موسم منتصف العام السينمائي، وذلك بعد طرحه في مصر 24 يناير الماضى.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" قررت إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليفه لصالح أهالي غزة، والاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي بحضور أبطاله للحديث عن قصة الفيلم وكواليسه.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.