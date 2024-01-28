فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تنشر صورا لمعاناة أطفال غزة مع الصقيع والمطر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صوراً لأطفال غزة وهم يعانون من البرد والصقيع، تضامناً مع شعب فلسطين العزيز، وذلك عبر خاصية الاستورى في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ولم تعلق ياسمين واكتفت بنشر الصور تضامنًا مع الأطفال الذين يذقون الموت بدون أي ذنب.

 

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معاناة أطفال غزة فى البرد 

وفى سياق آخر كان قد تعرض الفنان أحمد العوضى لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث زارت ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى فى المستشفى، بعد تعرضه خلال الفترة الماضية لأزمة صحية مفاجئة وحجزه بالمستشفى.

وكان العوضى قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أن ياسمين وبرغم من الانفصال إلا إنها لم تتركه بمفرده في أزمته الصحية ولا لحظة، وأضاف إنها إنسانة رائعة وبنت أصول.

معاناة اطفال غزة
معاناة أطفال غزة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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