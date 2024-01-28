شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة بنقابة الموسيقيين للمطالبة ببقاء مصطفى كامل والأعضاء يرفضون الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، وقفة داخل مقر النقابة لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام، وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".

كما عٌقد منذ قليل اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بعودة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وعدوله عن قرار الاستقالة الذي اتخذه مؤخرًا.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين : أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة بعودة مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف : مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وان شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الانجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.

وأشار: كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية.

وقال حلمي : كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.